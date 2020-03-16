У Чернівцях померла жінка з підозрою на оронавірус

У Чернівецькій обласній лікарні померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернівецької обласної державної адміністрації у Facebook.

Як повідомляється, жінка померла внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції.

"Напередодні у жінки взяли аналізи на наявність COVID-19, результати очікуємо найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 березня у Києві підтвердили два перші випадки зараження коронавірусом. Таким чином, наразі в Україні сім підтверджених випадків коронавірусу, один з них - летальний.

Крім того, президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні було опрацьовано 79 підозр на коронавірусну інфекцію.

Додамо, що у понеділок, 16 березня, в Україні посилили заходи карантину. А 17 числа народні депутати на позачерговому засіданні мають намір прийняти ряд ініціатив для протидії коронавіруса.