Зеленский: в Украине обработано 79 подозрений на коронавирус

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Пять подозрений на коронавирус оказались положительными

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украине было обработано 79 подозрений на коронавирусную инфекцию. Об этом он заявил в видеообращении, сообщает РБК-Украина.

По его словам, пять из подозрений оказались положительными, 64 - не подтвердились, еще 10 обрабатываются лабораторно.

"По состоянию на 16 марта 2020 в Украине обработано 79 подозрений на коронавирус. Пять из них, к сожалению, положительные. 64 - не подтвердились. Еще 10 прорабатываются лабораторно", - заявил Зеленский.

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Напомним, в понедельник, 16 марта, в Украине усилили меры карантина. А 17 числа народные депутаты на внеочередном заседании намерены принять ряд инициатив для противодействия коронавируса.

По состоянию на утро 16 марта в Украине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных достигли пяти человек: четыре случая в Черновицкой и один - в Житомирской области.