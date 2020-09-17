ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Черновицкой области зафиксировано более 12,6 тысяч случаев коронавируса

Черновицкая область, Четверг 17 сентября 2020 03:28
В Черновицкой области зафиксировано более 12,6 тысяч случаев коронавируса
Фото: медики (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Черновицкой области зарегистрировали 12640 случаев коронавируса. За прошедшие сутки, 16 сентября, подтвердили 147 случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на странице в Facebook.

По его словам, лаборатория области исследовала самое большое количество образцов со времени пандемии - 940.

Также председатель ОГА сообщил, что протгом прошедшие сутки вылечились 63 человека. В общем выздоровели уже 7389 больных.

Напомним, по состоянию на 16 сентября в Украине выявили 2 958 новых случаев коронавируса. Умерли 76 человек - это новый антирекорд.

Отметим, что Черновцы на данный момент находятся в "красной" зоне карантина. В этой зоне запрещается работа общественного транспорта; посещение школ, университетов; деятельности ТРЦ, кафе и ресторанов.

Черновицкий городской совет обратился к правительству с просьбой компенсировать городу убытки, которые были причинены из-за пандемии коронавируса. По состоянию на 16 сентября сумма ущерба составляет 140 млн гривен.

Ранее городской совет Черновцов направил иск в суд против Кабинета министров в отношении постановления о введении карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Черновицкая областьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь