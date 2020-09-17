В Черновицкой области зафиксировано более 12,6 тысяч случаев коронавируса

Фото: медики (РБК-Украина)

В Черновицкой области зарегистрировали 12640 случаев коронавируса. За прошедшие сутки, 16 сентября, подтвердили 147 случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на странице в Facebook.

По его словам, лаборатория области исследовала самое большое количество образцов со времени пандемии - 940.

Также председатель ОГА сообщил, что протгом прошедшие сутки вылечились 63 человека. В общем выздоровели уже 7389 больных.

Напомним, по состоянию на 16 сентября в Украине выявили 2 958 новых случаев коронавируса. Умерли 76 человек - это новый антирекорд.

Отметим, что Черновцы на данный момент находятся в "красной" зоне карантина. В этой зоне запрещается работа общественного транспорта; посещение школ, университетов; деятельности ТРЦ, кафе и ресторанов.

Черновицкий городской совет обратился к правительству с просьбой компенсировать городу убытки, которые были причинены из-за пандемии коронавируса. По состоянию на 16 сентября сумма ущерба составляет 140 млн гривен.

Ранее городской совет Черновцов направил иск в суд против Кабинета министров в отношении постановления о введении карантина.