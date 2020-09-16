Черновицкий горсовет просит Кабмин возместить убытки из-за COVID-19

Фото: Черновицкий горсовет (facebook.com/cvcouncil)

Черновицкий городской совет обратился к правительству с просьбой компенсировать городу убытки, которые были причинены из-за пандемии коронавируса. По состоянию на 16 сентября сумма ущерба составляет 140 млн гривен.

Об этом сообщает прес-служба ведомства.

Как сообщается, соответствующий проект решения подготовил на заседание сессии секретарь Черновицкого городского совета Василий Продан.

"Обращение с просьбой возместить городу убытки, связанные с ограничениями от введения карантинных мер поддержали 25 депутатов городского совета", - говорится в сообщении.

Также в городском совете прогнозируют, что до конца года сумма убытков будет на уровне 200 млн гривен.

Напомним, 14 сентября, городской совет Черновцов направил иск в суд против Кабинета министров в отношении постановления о введении карантина.

Отметим, Черновцы на данный момент находятся в "красной" зоне карантина. В этой зоне запрещается работа общественного транспорта; посещение школ, университетов; деятельности ТРЦ, кафе и ресторанов.

Также РБК-Украина писало, что в суд на Кабмин из-за зонирования карантина подали Ивано-Франковск и Тернополь.