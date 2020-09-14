Горсовет Черновцов направил в суд иск против Кабмина из-за "красной" зоны карантина

Фото: Черновицкий горсовет (facebook.com/cvcouncil)

В понедельник, 14 сентября, городской совет Черновцов направил иск в суд против Кабинета министров из-за постановления об установлении карантина. Рассматривать его будет окружной административный суд Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого горсовета.

"Черновицкий городской совет направил исковое заявление о признании противоправными и недействительными отдельных пунктов постановления Кабинета министров от 22.07.2020р № 641 "Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением COVID-19", - говорится в сообщении.

Горсовет требует признать недействительными пункты 10-16 постановления правительства № 641. Рассматривать исковое заявление будет окружной административный суд города Киева.

Отметим, Черновцы на данный момент находятся в "красной" зоне карантина. В этой зоне запрещается работа общественного транспорта; посещение школ, университетов; деятельности ТРЦ, кафе и ресторанов.

Напомним, ранее в суд на Кабмин из-за зонирования карантина подали Ивано-Франковск и Тернополь.

В Офисе президента связали нарушения карантина в регионах "красной зоны" с приближением местных выборов.

Также РБК-Украина писало, что центральная власть планирует проводить "индивидуальные беседы" с мэрами, которые будут саботировать соблюдение карантина.