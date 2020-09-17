У Чернівецькій області зафіксовано понад 12,6 тисяч випадків коронавірусу

Фото: медики (РБК-Украина)

У Чернівецькій області зареєстрували 12640 випадків коронавірусу. За минулу добу, 16 вересня, підтвердили 147 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на сторінці в Facebook.

За його словами, лабораторія області дослідила найбільшу кількість зразків з часу пандемії - 940.

Також голова ОДА повідомив, що протгом минулої доби вилікувались 63 особи. Загалом одужали вже 7389 хворих.

Нагадаємо, станом на 16 вересня в Україні виявили 2 958 нових випадків коронавірусу. Померли 76 осіб - це новий антирекорд.

Зазначимо, що Чернівці наразі перебувають в "червоній" зоні карантину. У цій зоні забороняється робота громадського транспорту; відвідування шкіл, університетів; діяльності ТРЦ, кафе і ресторанів.

Чернівецька міська рада звернулася до уряду з проханням компенсувати місту збитки, які були завдані через пандемію коронавірусу. Станом на 16 вересня сума збитку становить 140 млн гривень.

Раніше міська рада Чернівців направила позов до суду проти Кабінету міністрів щодо постанови про встановлення карантину..