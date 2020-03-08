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У Чернівецькій області через коронавірус продезінфікували всі автовокзали

Новини » Суспільство     08.03.2020 - 10:57
У Чернівецькій області через коронавірус продезінфікували всі автовокзали
Фото: дезінфекція автовокзалу в Чернівецькій області (dsns.gov.ua)

Рятувальники провели дезінфекцію за допомогою засобу "Санітаб"

У Чернівецькій області рятувальники провели дезінфекцію всіх автовокзалів і автостанцій з метою недопущення поширення коронавіруса. Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що проводилася дезінфекція 7 березня за допомогою засобу "Санитаб".

"З метою недопущення розповсюдження інфекційних захворювань, 7 березня рятувальники Управління ДСНС України в Чернівецькій області спільно з працівниками Головного управління Держпродспоживслужбы області, провели дезінфекційні заходи по обробці дезинфікуючим засобом "Санітаб" автовокзалів і автостанцій по всій території Чернівецької області. До дезінфекції залучалися відділення радіаційного та хімічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення і всі пожежно-рятувальні підрозділи Управління", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, 3 березня в Чернівцях був зафіксований перший в Україні випадок коронавіруса. Хворим виявився чоловік, який до цього подорожував до Італії. За словами медиків, пацієнт знаходиться в стабільному стані, хоча у нього спостерігаються скачки температури.

В результаті у Чернівцях оголосили локальну надзвичайну ситуацію на регіональному рівні у зв'язку з підтвердженням випадку коронавіруса COVID-19. Для недопущення розповсюдження коронавіруса в Чернівцях та Чернівецькій області заборонять масові заходи, концерти, конференції, спортивні події. Також буде тимчасово зупинено навчальний процес. Заходи триватимуть 16 днів.

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