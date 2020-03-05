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Коронавирус в Черновцах: запрещены массовые мероприятия, школы закроют на карантин

Новости » Общество     05.03.2020 - 21:44
Коронавирус в Черновцах: запрещены массовые мероприятия, школы закроют на карантин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Противоэпидемические мероприятия продлятся 16 дней

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Черновцах объявила локальную чрезвычайную ситуацию на региональном уровне в связи с подтверждением случая коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Отмечается, что для недопущения распространения коронавируса в Черновцах и Черновицкой области запретят массовые мероприятия, концерты, конференции, спортивные события. Также будет временно остановлен учебный процесс.

"Такие меры нужны, чтобы уменьшить массовые скопления людей. Поскольку, коронавирус передается капельным путем, соответственно возбудитель COVID-19 от больного человека может распространяться максимум на 1,5-2 м", - пояснили в правительстве.

Отмечается, что противоэпидемические мероприятия будут введены 6 марта, они продлятся 16 дней.

Напомним, 3 марта коронавирус впервые зафиксировали в Украине. Болезнь подтвердили у мужчины в Черновцах. Известно, что заболевший мужчина недавно вернулся из Италии, где находился вместе с семьей.

Также РБК-Украина писало, что в Черновцах под наблюдением врачей находятся 6 человек, которые контактировали с больным коронавирусом мужчиной. Под наблюдением находятся четверо сотрудников пограничной службы, один таможенник и жена больного.

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