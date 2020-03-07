В Черновицкой области госпитализирован еще один человек с подозрением на коронавирус

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения

В Черновицкой области госпитализировали еще одного человека в областную клиническую больницу в связи с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает областная государственная администрация (ОГА) в Facebook.

Сообщается, что пациент прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения.

"Еще одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали сегодня, 7 марта, в областную клиническую больницу. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, первый случай коронавируса в Украине был зафиксирован у жителя Черновицкой области 3 марта. Мужчина до этого путешествовал в Италии.

Состояние инфицированного коронавирусом украинца, который ранее был госпитализирован в Черновцах, не ухудшается. Несмотря на стабильное состояние, у пациента наблюдаются температурные скачки на протяжении дня.

Ранее РБК-Украина писало, что в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одну женщину. Женщина контактировала с больным, у которого тоже есть подозрение.