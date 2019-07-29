В ДТП в Черногории пострадали более 40 человек

На северо-западе Черногории пассажирский автобус попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадали 41 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTCG.

Как сообщается, пассажирский автобус столкнулся с автомобилем и сорвался с трассы. Авария произошла около ТЭЦ под городом Плевля, вблизи отвалов добываемого угля.

"В больнице города Плевля на лечении оставлено 26 человек. Трое тяжело пострадавших отправили в Сербию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жители Плевли уже ночью выстроились в очередь перед больницей, чтобы сдать кровь. Среди наиболее сильно пострадавших - водитель автобуса, который был доставлен в Клинический центр Подгорицы. Полиция выясняет причины инцидента.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что возле города Тиват (Черногория) столкнулись яхта и прогулочная лодка, в результате чего погибли двое людей. Авария произошла у берегов села Облатно около полудня. На борту лодки находились шкипер, двое взрослых и двое детей, на борту яхты - пятеро детей, шкипер и двое взрослых.

Кроме того, в Одесской области столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали четверо человек, среди которых один ребенок. Сообщается, что во время поворота водитель Opel совершил столкновение с автомобилем Honda, который двигался навстречу. Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.