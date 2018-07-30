В Черногории столкнулись яхта и лодка, погибли двое людей

На борту лодки находились шкипер, двое взрослых и двое детей, на борту яхты - пятеро детей, шкипер и двое взрослых

Возле города Тиват (Черногория) столкнулись яхта и прогулочная лодка, в результате чего погибли двое людей. Об этом сообщает телерадиокомпания RTCG.

Как отмечается, авария произошла у берегов села Облатно около полудня. На борту лодки находились шкипер, двое взрослых и двое детей, на борту яхты - пятеро детей, шкипер и двое взрослых.

В результате столкновения погибли двое взрослых. Также есть раненые, количество которых не уточняется. Обстоятельства трагедии пока неизвестны. На месте столкновения работают спасательные службы Черногории.

Напомним, что на юге Таджикистана 29 июля автомобиль вьехал в группу иностранных туристов, которые путешествовали по стране на велосипедах, в результате аварии четыре человека погибли. Один из получивших травмы туристов - гражданин Франции - доставлен в больницу с ножевым ранением. Еще один отстал от группы и не знает что произошло.

По словам главы МВД Рамазона Рахимзода, в результате проведенной операции по выявлению и задержанию причастных к ДТП лиц один был убит, один задержан, еще трое находятся в розыске. Также он отметил, что убитый имел при себе огнестрельное оружие.