В Одесской области в ДТП пострадали четверо людей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения

В Одесской области столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали четверо человек, среди которых один ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что во время поворота 34-летний водитель Opel совершил столкновение с автомобилем Honda, который двигался навстречу. Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

"Для оказания медицинской помощи в больницу доставлены 47-летний водитель Honda и его пассажирка, а также 28-летняя женщина и 11-летний ребенок, которые были в другой машине", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня во Львовской области на автодороге "Киев-Чоп" столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали пятеро людей.

Кроме того, 27 июля во Львовской области в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем в Самборском районе один человек погиб и один пострадал.

РБК-Украина писало, что 25 июля в Лугинском районе Житомирской области в результате ДТП взорвался автомобиль, в результате чего четверо человек получили травмы.