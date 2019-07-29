У ДТП в Чорногорії постраждали понад 40 осіб

На північно-заході Чорногорії пасажирський автобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, в результаті чого постраждали 41 людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTCG.

Як повідомляється, пасажирський автобус зіткнувся з автомобілем і зірвався з траси. Аварія сталася близько ТЕЦ під містом Плєвля, поблизу відвалів видобутого вугілля.

"В лікарні міста Плєвля на лікуванні залишено 26 осіб. Троє важко постраждалих відправили до Сербії", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що жителі Плевли вже вночі вишикувалися в чергу перед лікарнею, щоб здати кров. Серед найбільш сильно постраждалих - водій автобуса, який був доставлений в Клінічний центр Подгориці. Поліція з'ясовує причини інциденту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що біля міста Тіват (Чорногорія) зіткнулися яхта і човен, в результаті чого загинули двоє людей. Аварія сталася біля берегів села Облатно близько полудня. На борту човна знаходилися шкіпер, двоє дорослих і двоє дітей, на борту яхти - п'ятеро дітей, шкіпер і двоє дорослих.

Крім того, в Одеській області зіткнулися два автомобіля, в результаті чого постраждали четверо людей, серед яких одна дитина. Повідомляється, що під час повороту водій Opel скоїв зіткнення з автомобілем Honda, який рухався назустріч. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.