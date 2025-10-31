У Дніпрі намагалися зірвати опалювальний сезон: СБУ затримала агентів РФ

СБУ затримала двох агентів ФСБ, які коригували повітряні атаки Росії по енергооб'єктах Дніпра. Вони намагалися зірвати початок опалювального сезону у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Як розповіли у відомстві, українські спецслужби затримали двох агентів російської ФСБ, які коригували удари по енергетичній інфраструктурі Дніпра. Ворог намагався масованими атаками по електро- та теплогенеруючих підприємствах зірвати початок опалювального сезону у прифронтовому місті.

Механізм роботи агентів

За даними слідства, наведенню ударів займалися водії-напарники логістичної компанії, які перевозили вантажі для місцевих підприємств. Під час робочих рейсів вони фотографували об’єкти енергетики, позначали їх на картах та відправляли дані куратору через месенджер.

Встановлено, що один із фігурантів потрапив у поле зору російських спецслужб ще до початку повномасштабної війни під час перевезень до Білгородської області. Восени його дистанційно завербував представник ФСБ та доручив коригувати удари по Дніпру. Для виконання завдання агент залучив свого напарника.

Затримання та докази

Агентів затримали за місцями проживання у Дніпрі.

Під час обшуків, крім доказів роботи на ФСБ, у них вилучили предмети прокремлівської агітації, зокрема вимпел спецзагони повітряно-десантних військ РФ та статуетку із зображенням російського диктатора Володимира Путіна.

Слідчі СБУ повідомили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ затримала агентів ФСБ, які намагалися зірвати початок опалювального сезону у Дніпрі (t.me/SBUkr)