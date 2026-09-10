У Чернівецькій області скорочують комендантську годину: скільки триватиме

Таким чином, комендантська година в області триватиме три години замість п'яти.

Хто зможе пересуватися вночі

В області також визначили порядок пересування під час комендантської години для працівників підприємств, установ та організацій, які забезпечують життєдіяльність регіону.

Зокрема, це стосується працівників, які відповідають за харчування учнів закладів загальної середньої освіти.

Таке пересування дозволятиметься за наявності спеціальних перепусток. Їх видаватиме Комендатура Чернівецької області відповідно до встановлених вимог.

Контроль під час комендантської години посилять

Через зміну тривалості комендантської години представники сектору безпеки та оборони мають посилити контроль у громадських місцях, на автошляхах та біля об'єктів критичної інфраструктури.

За словами Осипенка, це необхідно для недопущення провокацій і порушень громадської безпеки, а також для своєчасного виявлення та запобігання диверсійним діям ворожої агентури.

Голова ОДА закликав жителів Буковини та гостей області дотримуватися встановлених правил безпеки. Він наголосив, що скорочення комендантської години не означає скасування вимог воєнного стану.

У разі погіршення ситуації режим комендантської години можуть переглянути.