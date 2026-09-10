В Черновицкой области сокращают комендантский час: сколько будет длиться

Таким образом, комендантский час в области будет длиться три часа вместо пяти.

Кто сможет передвигаться ночью

В области также определили порядок передвижения во время комендантского часа для работников предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность региона.

В частности, это касается работников, отвечающих за питание учеников общеобразовательных учреждений.

Такое передвижение будет разрешено при наличии специальных пропусков. Их будет выдавать Комендатура Черновицкой области в соответствии с установленными требованиями.

Контроль во время комендантского часа усилят

Из-за изменения продолжительности комендантского часа представители сектора безопасности и обороны должны усилить контроль в общественных местах, на дорогах и возле объектов критической инфраструктуры.

По словам Осипенко, это необходимо для недопущения провокаций и нарушений общественной безопасности, а также для своевременного выявления и предотвращения диверсионных действий вражеской агентуры.

Глава ОГА призвал жителей Буковины и гостей области соблюдать установленные правила безопасности. Он подчеркнул, что сокращение комендантского часа не означает отмены требований военного положения.

В случае ухудшения ситуации режим комендантского часа может быть пересмотрен.