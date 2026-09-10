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В Черновицкой области сокращают комендантский час: сколько будет длиться

15:59 10.09.2026 Чт
2 мин
В регионе также вводят специальный режим передвижения во время комендантского часа
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В Черновцах меняют продолжительность комендантского часа (Getty Images)

С 11 сентября по всей территории Черновицкой области сократят продолжительность комендантского часа. Он будет действовать с 01:00 до 04:00 вместо нынешнего режима с 23:00 до 04:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения главы Черновицкой областной государственной администрации Руслана Осипенко.

Таким образом, комендантский час в области будет длиться три часа вместо пяти.

Кто сможет передвигаться ночью

В области также определили порядок передвижения во время комендантского часа для работников предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность региона.

В частности, это касается работников, отвечающих за питание учеников общеобразовательных учреждений.

Такое передвижение будет разрешено при наличии специальных пропусков. Их будет выдавать Комендатура Черновицкой области в соответствии с установленными требованиями.

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Контроль во время комендантского часа усилят

Из-за изменения продолжительности комендантского часа представители сектора безопасности и обороны должны усилить контроль в общественных местах, на дорогах и возле объектов критической инфраструктуры.

По словам Осипенко, это необходимо для недопущения провокаций и нарушений общественной безопасности, а также для своевременного выявления и предотвращения диверсионных действий вражеской агентуры.

Глава ОГА призвал жителей Буковины и гостей области соблюдать установленные правила безопасности. Он подчеркнул, что сокращение комендантского часа не означает отмены требований военного положения.

В случае ухудшения ситуации режим комендантского часа может быть пересмотрен.

Напомним, ранее продолжительность комендантского часа сократили в Киеве и Киевской области - теперь он будет длиться с 01:00 до 05:00. Также в столице изменили график работы метро, и теперь оно будет работать дольше.

РБК-Украина писало, что в Киеве появятся ночные автобусы, которые будут курсировать от Центрального железнодорожного вокзала до жилых массивов.

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ЧерновцыЧерновицкая областьКомендантский час