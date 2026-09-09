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У Києві запускають нічні автобуси: куди та як вони курсуватимуть

17:30 09.09.2026 Ср
4 хв
Від залізничного вокзалу тимчасово будуть їздити 4 автобуси
aimg Тетяна Веремєєва
У Києві запускають нічні автобуси: куди та як вони курсуватимуть Фото: У Києві запускають чотири нічні автобуси (Getty Images)
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Із ночі 10 вересня у Києві почнуть курсувати чотири тимчасові нічні автобусні маршрути від Центрального залізничного вокзалу до житлових масивів столиці. Вони працюватимуть під час комендантської години.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Що варто врахувати пасажирам

Автобуси курсуватимуть з 1:00 до 5:00, а інтервал руху становитиме орієнтовно 60 хвилин. У зворотному напрямку - від житлових масивів до Центрального вокзалу - автобуси вирушатимуть раніше, відповідно до графіка та місць посадки.

Посадка та висадка пасажирів на зупинках здійснюватиметься на вимогу. У Департаменті рекомендують заздалегідь планувати поїздку з урахуванням графіка руху.

Автобус №131-Н

Маршрут: "Залізничний вокзал "Центральний" - станція метро "Дарниця" - Залізничний вокзал "Центральний".

Перше відправлення з Центрального вокзалу - о 01:00.

Автобус курсуватиме за таким маршрутом:

Вокзальна площа - вулиця Симона Петлюри - вулиця Саксаганського - Галицька площа - Берестейський проспект - вулиця В'ячеслава Чорновола - вулиця Глібова - вулиця Січових Стрільців - вулиця Юрія Іллєнка - вулиця Герцена - вулиця Овруцька - Подільський узвіз - вулиця Кирилівська - вулиця Куренівська - проспект Степана Бандери - Північний міст - проспект Романа Шухевича - вулиця Оноре де Бальзака (парна сторона) - вулиця Олександри Екстер - проспект Червоної Калини - вулиця Рональда Рейгана - вулиця Братиславська - Лісовий проспект - вулиця Мілютенка - вулиця Шолом-Алейхема - вулиця Миропільська - вулиця Князя Романа Мстиславича - вулиця Андрія Малишка - Броварський проспект - вулиця Раїси Окіпної - Русанівська набережна - проспект Соборності - міст Патона - бульвар Миколи Міхновського - бульвар Лесі Українки - вулиця Басейна - Бессарабська площа - бульвар Тараса Шевченка - вулиця Симона Петлюри - Вокзальна площа.

У Києві запускають нічні автобуси: куди та як вони курсуватимуть
Схема руху автобусу №131-Н (інфографіка КМДА)

Автобус №132-Н

Маршрут: "Залізничний вокзал "Центральний" - станція метро "Мінська" - Залізничний вокзал "Центральний".

Перше відправлення з вокзалу - о 01:05.

Маршрут:

Вокзальна площа - вулиця Симона Петлюри - вулиця Саксаганського - Галицька площа - Берестейський проспект - проспект Академіка Палладіна - вулиця Стеценка - вулиця Івана Виговського - проспект Європейського Союзу - проспект Василя Порика - проспект Свободи - проспект Європейського Союзу - вулиця Ярослава Івашкевича - вулиця Вишгородська - площа Тараса Шевченка - вулиця Полярна - вулиця Героїв Дніпра - вулиця Зої Гайдай - вулиця Левка Лук'яненка - Мінська площа - вулиця Левка Лук'яненка - проспект Володимира Івасюка - площа Сантьяго де Чилі - проспект Володимира Івасюка - вулиця Набережно-Рибальська - Гаванський міст - вулиця Набережно-Рибальська - вулиця Набережно-Хрещатицька - Боричів узвіз - Володимирський узвіз - Європейська площа - вулиця Хрещатик - бульвар Тараса Шевченка - вулиця Симона Петлюри - Вокзальна площа.

У Києві запускають нічні автобуси: куди та як вони курсуватимуть
Схема руху автобусу №132-Н (інфографіка КМДА)

Автобус №133-Н

Маршрут: "Залізничний вокзал "Центральний" - вулиця Тулузи - Залізничний вокзал "Центральний".

Перше відправлення з вокзалу - о 01:10.

Автобус курсуватиме за маршрутом:

Вокзальна площа - вулиця Симона Петлюри - вулиця Жилянська - вулиця Павла Скоропадського - вулиця Василя Липківського - Солом'янська площа - проспект Повітряних Сил - Севастопольська площа - проспект Валерія Лобановського - Деміївська площа - Голосіївський проспект - вулиця Васильківська - вулиця Юлії Здановської - вулиця Самійла Кішки - вулиця Степана Рудницького - вулиця Докії Гуменної - вулиця Героїв Маріуполя - вулиця Василя Касіяна - проспект Академіка Глушкова - Кільцева дорога - вулиця Тулузи - бульвар Жуля Верна - вулиця Якуба Коласа - вулиця Гната Юри - проспект Леся Курбаса - проспект Любомира Гузара - бульвар Вацлава Гавела - Відрадний проспект - вулиця Гарматна - вулиця Борщагівська - вулиця Жилянська - вулиця Симона Петлюри - Вокзальна площа.

У Києві запускають нічні автобуси: куди та як вони курсуватимуть
Схема руху автобусу №133-Н (інфографіка КМДА)

Автобус №134-Н

Маршрут: "Залізничний вокзал "Центральний" - проспект Павла Тичини - Залізничний вокзал "Центральний".

Перше відправлення з Центрального вокзалу - о 01:15.

Маршрут:

Вокзальна площа - вулиця Симона Петлюри - вулиця Жилянська - вулиця Антоновича - Либідська площа - бульвар Миколи Міхновського - міст Патона - проспект Соборності - Дарницька площа - Харківське шосе - вулиця Тепловозна - Дарницьке шосе - вулиця Привокзальна - вулиця Ялтинська - вулиця Тростянецька - Харківське шосе - вулиця Архітектора Вербицького - вулиця Братства Тарасівців - проспект Миколи Бажана - Дніпровська набережна - вулиця Анни Ахматової - вулиця Петра Григоренка - вулиця Петра Радзіня - вулиця Юрія Шумського - проспект Павла Тичини - Дніпровська набережна - проспект Соборності - міст Патона - бульвар Миколи Міхновського - вулиця Велика Васильківська - вулиця Саксаганського - вулиця Симона Петлюри - Вокзальна площа.

У Києві запускають нічні автобуси: куди та як вони курсуватимуть
Схема руху автобусу №134-Н (інфографіка КМДА)

Зазначимо, рішення про запуск чотирьох спеціальних автобусних маршрутів пов'язане зі скороченням комендантської години в Києві до періоду з 1:00 до 5:00. Офіційно також зазначається, що вони мають забезпечити перевезення пасажирів потягів, які прибувають до столиці в період комендантської години.

РБК-Україна також розповідало, що у столиці з 10 вересня метро працюватиме на годину довше. Водночас змінюється режим роботи "зеленої" гілки під час повітряних тривог.

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