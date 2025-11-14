Чернишову обиратимуть запобіжний захід за хабарі у "пральні Міндіча", - джерело

Операція "Мідас"

Нагадаємо, 10 листопада, у НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої можуть бути причетні українські чиновники. Правоохоронці встановили, що злочинці систематично отримували хабарі від контрагентів державної компанії "Енергоатом".

Пізніше незаконно отримані гроші вони відмивали в офісі в центрі Києва. Приміщення належало родині екснардепа, нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У вівторок, 11 листопада, НАБУ оприлюднило докази того, що цей офіс відвідував колишній віце-прем'єр України. Джерела РБК-Україна повідомили, що йдеться про Олексія Чернишова.

На тлі цього скандалу Галущенко подав у відставку з посади міністра юстиції. Також заяву про звільнення подала міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Всі деталі операції НАБУ під назвою "Мідас" - у матеріалі РБК-Україна.