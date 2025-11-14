UA

Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Чернишову обиратимуть запобіжний захід за хабарі у "пральні Міндіча", - джерело

Фото: Олексій Чернишов, колишній віце-прем'єр, міністр нацєдності (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

НАБУ та САП вручили колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Згідно із даними слідства, колишній посадовець був серед відвідувачів так званої "пральні" - місця, де відбувалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом.

Детективи задокументували отримання Чернишовим та його дружиною понад 1,2 млн доларів та майже 100 тисяч євро готівкою.

У вівторок, 11 листопада, Чернишову повідомили про підозру в незаконному збагаченні через причетність до корупційного скандалу у сфері енергетики.

Операція "Мідас"

Нагадаємо, 10 листопада, у НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої можуть бути причетні українські чиновники. Правоохоронці встановили, що злочинці систематично отримували хабарі від контрагентів державної компанії "Енергоатом".

Пізніше незаконно отримані гроші вони відмивали в офісі в центрі Києва. Приміщення належало родині екснардепа, нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У вівторок, 11 листопада, НАБУ оприлюднило докази того, що цей офіс відвідував колишній віце-прем'єр України. Джерела РБК-Україна повідомили, що йдеться про Олексія Чернишова.

На тлі цього скандалу Галущенко подав у відставку з посади міністра юстиції. Також заяву про звільнення подала міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Всі деталі операції НАБУ під назвою "Мідас" - у матеріалі РБК-Україна.

НАБУ САП Олексій Чернишов Запобіжний захід