В Черниговской области ВСУ разгромили "КамАЗы" оккупантов с боеприпасами и провиантом (фото)

В воскресенье, 20 марта, военные ВСУ нанесли удары по оккупантам в Черниговской области и разгромили два российских "КамАЗа", которые везли боеприпасы и провиант.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север" .

"Не доедут до оккупанта боеприпасы и провиант. Два "КамАЗа" - минус. Силы сопротивления Черниговской области работают", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черниговской области военные ВСУ уничтожили колонну российских войск и их технику.

Мы также писали о том, что под Сумами защитники Украины уничтожили несколько российских военных грузовиков, бронеавтомобиль "Тигр" и другую технику.

Ранее украинские военные разгромили российских оккупантов, которые хотели ворваться в южные области Украины.

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