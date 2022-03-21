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У Чернігівській області ЗСУ розгромили "КамАЗи" окупантів з боєприпасами і провіантом (фото)

Фото: ЗСУ розгромили "КамАЗи" окупантів (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Роман Мирончук

У неділю, 20 березня, військові ЗСУ завдали ударів по окупантах в Чернігівській області і розгромили два російських "КамАЗи", які везли боєприпаси і провіант.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

"Не доїдуть до окупанта боєприпаси і провіант. Два "КамАЗи" - мінус. Сили опору Чернігівщини працюють", - йдеться в повідомленні.

У Чернігівській області військові ЗСУ розгромили "КамАЗи" окупантів (фото: facebook.com/kommander.nord)

Нагадаємо, у Чернігівській області військові ЗСУ знищили колону російських військ і їх техніку.

Ми також писали про те, що під Сумами захисники України знищили кілька російських військових вантажівок, бронеавтомобіль"Тигр" та іншу техніку.

Раніше українські військові розгромили російських окупантів, які хотіли увірватися в південні області України.

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