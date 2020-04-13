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В Черниговской области от коронавируса выздоровели двое пациентов

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 19:32
В Черниговской области от коронавируса выздоровели двое пациентов
Иллюстратвиное фото (РБК-Украина)

От вируса выздоровели мужчина и женщина

В Черниговской области выздоровели двое пациентов, больных коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.

По его словам, от вируса выздоровели мужчина и женщина.

"Двое пациентов, которым был диагностирован коронавирус, выздоровели и выписаны с больниц. Мужчина с Корюковки, с 31 марта лечился в инфекционном отделении Корюковской ЦРБ. Вчера получен повторный отрицательный результат полимеразной цепной реакции пациента", - сообщил Прокопенко.

Вторая пациентка - женщина из села Комаровка, которая лечилась в Борзнянской ЦРБ. Всего с диагнозом коронавирус в этой больнице находятся пять пациентов.

Напомним, в Житомирской области коронавирусом заразились одиннадцать работников медицинских учреждений. При этом отмечалось, что один случай был зафиксирован за последние сутки.

Отметим, что по состоянию на 13 апреля официально подтверждено 3102 случая инфицирования коронавирусом в Украине. Количество смертей выросло до 93. По сообщению Минздрава, показатель выздоровления от COVID-19 третий день превышает смертность и на сегодня составляет 97 человек.

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