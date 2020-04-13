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У Чернігівській області від коронавірусу одужали двоє пацієнтів

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 19:32
У Чернігівській області від коронавірусу одужали двоє пацієнтів
Иллюстратвиное фото (РБК-Україна)

Від вірусу одужали чоловік і жінка

В Чернігівській області одужали двоє пацієнтів, хворих коронавірусом. Про це у Facebook повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

За його словами, від вірусу одужали чоловік і жінка.

"Двоє пацієнтів, яким було діагностовано коронавірус, одужали і виписані з лікарень. Чоловік з Корюківки, з 31 березня лікувався в інфекційному відділенні Корюківської ЦРЛ. Вчора отримано повторний негативний результат полімеразної ланцюгової реакції пацієнта", - повідомив Прокопенко.

Друга пацієнтка - жінка з села Комарівка, яка лікувалася в Борзнянської ЦРЛ. Всього з діагнозом коронавірус в цій лікарні перебуває п'ятеро пацієнтів.

Нагадаємо, в Житомирській області коронавірусом заразилися одинадцять працівників медичних установ. При цьому зазначалося, що один випадок був зафіксований за останню добу.

Зазначимо, що станом на 13 квітня офіційно підтверджено 3102 випадку інфікування коронавірусом в Україні. Кількість смертей зросла до 93. За повідомленням МОЗ, показник одужання від COVID-19 третій день перевищує смертність і на сьогодні складає 97 осіб.

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