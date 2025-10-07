У Чернігові звернулися до жителів через можливі тривалі відключення світла: що треба зробити

У зв'язку з посиленням ударів РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури, що мають на меті залишити населення без електропостачання, міська влада Чернігова звернулась до мешканців багатоквартирних будинків із важливим проханням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернігівської міської ради.
З огляду на можливі тривалі відключення електроенергії, жителів багатоквартирних будинків Чернігова просять підготувати до використання генератори, отримані раніше від ЖЕКів.
"Шановні мешканці! Перевірте готовність генераторів, переданих вашим будинкам", - наголосили у Чернігівській міській раді.
Наголошується, що це - важливо, адже "відновлювальні роботи після пошкоджень можуть тривати не одну добу".
Українцям нагадали, що впродовж 2022 року коштом бюджету Чернігівської міської територіальної громади було закуплено та передано старшим багатоквартирних будинків сотні генераторів.
Їхнє призначення - забезпечити можливість мешканцям у разі тривалих відключень електроенергії:
Уточнюється, що генератори були передані під відповідальність старших будинків. Тож саме вони у разі необхідності здійснюють їх обслуговування та ввімкнення.
Зазначається, що досвід 2022 року продемонстрував: серед найкритичніших проблем для населення була відсутність електропостачання, спричинена руйнуванням енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів російських військ.
"Враховуючи цей досвід, місто забезпечило житловий фонд генераторами, щоб у разі надзвичайних ситуацій мешканці могли задовольняти базові побутові потреби - заряджати телефони, підігрівати воду та підтримувати зв'язок", - нагадали громадянам.
В цілому, за заявами мешканців, майже 750 генераторів були розподілені між будинками, які обслуговують комунальні ЖЕКи, приватні управителі та ОСББ:
Нагадаємо, країна-агресор продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, тож знеструмленими залишаються багато районів і міст у центральних і західних регіонах.
Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що масовані російські удари свідчать про те, що і цього року Москва готує для України блекаут.
