У Чернігові звернулися до жителів через можливі тривалі відключення світла: що треба зробити

Про що саме просять мешканців Чернігова

З огляду на можливі тривалі відключення електроенергії, жителів багатоквартирних будинків Чернігова просять підготувати до використання генератори, отримані раніше від ЖЕКів.

"Шановні мешканці! Перевірте готовність генераторів, переданих вашим будинкам", - наголосили у Чернігівській міській раді.

Наголошується, що це - важливо, адже "відновлювальні роботи після пошкоджень можуть тривати не одну добу".

Про які генератори у Чернігові йдеться

Українцям нагадали, що впродовж 2022 року коштом бюджету Чернігівської міської територіальної громади було закуплено та передано старшим багатоквартирних будинків сотні генераторів.

Їхнє призначення - забезпечити можливість мешканцям у разі тривалих відключень електроенергії:

заряджати мобільні телефони;

заряджати інші малогабаритні пристрої у дворах своїх будинків.

Уточнюється, що генератори були передані під відповідальність старших будинків. Тож саме вони у разі необхідності здійснюють їх обслуговування та ввімкнення.

Генератори для мешканців Чернігова (фото: chernigiv-rada.gov.ua)

Скільки генераторів розподілили між будинками

Зазначається, що досвід 2022 року продемонстрував: серед найкритичніших проблем для населення була відсутність електропостачання, спричинена руйнуванням енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів російських військ.

"Враховуючи цей досвід, місто забезпечило житловий фонд генераторами, щоб у разі надзвичайних ситуацій мешканці могли задовольняти базові побутові потреби - заряджати телефони, підігрівати воду та підтримувати зв'язок", - нагадали громадянам.

В цілому, за заявами мешканців, майже 750 генераторів були розподілені між будинками, які обслуговують комунальні ЖЕКи, приватні управителі та ОСББ: