В Чернигове обратились к жителям из-за возможных длительных отключений света: что надо сделать

В связи с усилением ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры, которые имеют целью оставить население без электроснабжения, городская власть Чернигова обратилась к жителям многоквартирных домов с важной просьбой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговского городского совета.
Учитывая возможные длительные отключения электроэнергии, жителей многоквартирных домов Чернигова просят подготовить к использованию генераторы, полученные раньше от ЖЭКов.
"Уважаемые жильцы! Проверьте готовность генераторов, переданных вашим домам", - подчеркнули в Черниговском городском совете.
Отмечается, что это - важно, ведь "восстановительные работы после повреждений могут длиться не одни сутки".
Украинцам напомнили, что в течение 2022 года за счет бюджета Черниговской городской территориальной общины было закуплено и передано старшим многоквартирных домов сотни генераторов.
Их назначение - обеспечить возможность жителям в случае длительных отключений электроэнергии:
Уточняется, что генераторы были переданы под ответственность старших домов. Поэтому именно они в случае необходимости осуществляют их обслуживание и включение.
Отмечается, что опыт 2022 года продемонстрировал: среди самых критических проблем для населения было отсутствие электроснабжения, вызванное разрушением энергетической инфраструктуры в результате обстрелов российских войск.
"Учитывая этот опыт, город обеспечил жилой фонд генераторами, чтобы в случае чрезвычайных ситуаций жители могли удовлетворять базовые бытовые потребности - заряжать телефоны, подогревать воду и поддерживать связь", - напомнили гражданам.
В целом, по заявлениям жителей, почти 750 генераторов были распределены между домами, которые обслуживают коммунальные ЖЭКи, частные управляющие и ОСМД:
Напомним, страна-агрессор продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, поэтому обесточенными остаются многие районы и города в центральных и западных регионах.
Ранее мы рассказывали, почему графики отключений электроэнергии в некоторых локациях не всегда совпадают с объявленными, свет может исчезать после того, как уже появился, а также зачем необходимо соблюдать информационную тишину.
Между тем президент Владимир Зеленский заявил, что массированные российские удары свидетельствуют о том, что и в этом году Москва готовит для Украины блэкаут.
Читайте также, почему Россия столкнулась с дефицитом электроэнергии.