В Чернигове обратились к жителям из-за возможных длительных отключений света: что надо сделать

О чем именно просят жителей Чернигова

Учитывая возможные длительные отключения электроэнергии, жителей многоквартирных домов Чернигова просят подготовить к использованию генераторы, полученные раньше от ЖЭКов.

"Уважаемые жильцы! Проверьте готовность генераторов, переданных вашим домам", - подчеркнули в Черниговском городском совете.

Отмечается, что это - важно, ведь "восстановительные работы после повреждений могут длиться не одни сутки".

О каких генераторах в Чернигове идет речь

Украинцам напомнили, что в течение 2022 года за счет бюджета Черниговской городской территориальной общины было закуплено и передано старшим многоквартирных домов сотни генераторов.

Их назначение - обеспечить возможность жителям в случае длительных отключений электроэнергии:

заряжать мобильные телефоны;

заряжать другие малогабаритные устройства во дворах своих домов.

Уточняется, что генераторы были переданы под ответственность старших домов. Поэтому именно они в случае необходимости осуществляют их обслуживание и включение.

Генераторы для жителей Чернигова (фото: chernigiv-rada.gov.ua)

Сколько генераторов распределили между домами

Отмечается, что опыт 2022 года продемонстрировал: среди самых критических проблем для населения было отсутствие электроснабжения, вызванное разрушением энергетической инфраструктуры в результате обстрелов российских войск.

"Учитывая этот опыт, город обеспечил жилой фонд генераторами, чтобы в случае чрезвычайных ситуаций жители могли удовлетворять базовые бытовые потребности - заряжать телефоны, подогревать воду и поддерживать связь", - напомнили гражданам.

В целом, по заявлениям жителей, почти 750 генераторов были распределены между домами, которые обслуживают коммунальные ЖЭКи, частные управляющие и ОСМД: