Росія зіткнулася з дефіцитом електроенергії: розвідка назвала причини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.

У розвідці зазначили, що серед основних причин - дисбаланс між зростанням споживання і розвитком інфраструктури.

Зокрема, стан теплових електростанцій у Росії дуже поганий - більшість із них працює вже понад 30 років, і понад 70% обладнання зношене. Через це лінії електропередачі перевантажені, а аварії та поломки стали звичайним явищем.

Найбільше проблем - у Камчатському і Красноярському краях, Магаданській і Сахалінській областях, на Чукотці і на Північному Кавказі - ці регіони не під'єднані до єдиної енергосистеми РФ.

У СЗРУ звернули увагу, що ситуацію погіршили західні санкції за війну проти України: Росія втратила доступ до сучасного обладнання, програмного забезпечення і технологій, тому оновити електромережі або впровадити енергоефективні рішення неможливо.

Навіть незважаючи на спроби влади РФ стабілізувати систему - наприклад, надавати компенсації або знижки тим, хто скорочує споживання в години пікових навантажень, або відключати непріоритетних споживачів - дефіцит електроенергії продовжує зростати.

"Це свідчить про глибоку кризу в енергетиці Росії. Поки більшість бюджету йде на війну, економіка і соціальна сфера країни продовжують занепадати", - зазначили в розвідці.