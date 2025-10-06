Росія зіткнулася з дефіцитом електроенергії: розвідка назвала причини
У Росії зростає дефіцит електроенергії через високий попит. Брак потужностей уже сягнув 25 гігават.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.
У розвідці зазначили, що серед основних причин - дисбаланс між зростанням споживання і розвитком інфраструктури.
Зокрема, стан теплових електростанцій у Росії дуже поганий - більшість із них працює вже понад 30 років, і понад 70% обладнання зношене. Через це лінії електропередачі перевантажені, а аварії та поломки стали звичайним явищем.
Найбільше проблем - у Камчатському і Красноярському краях, Магаданській і Сахалінській областях, на Чукотці і на Північному Кавказі - ці регіони не під'єднані до єдиної енергосистеми РФ.
У СЗРУ звернули увагу, що ситуацію погіршили західні санкції за війну проти України: Росія втратила доступ до сучасного обладнання, програмного забезпечення і технологій, тому оновити електромережі або впровадити енергоефективні рішення неможливо.
Навіть незважаючи на спроби влади РФ стабілізувати систему - наприклад, надавати компенсації або знижки тим, хто скорочує споживання в години пікових навантажень, або відключати непріоритетних споживачів - дефіцит електроенергії продовжує зростати.
"Це свідчить про глибоку кризу в енергетиці Росії. Поки більшість бюджету йде на війну, економіка і соціальна сфера країни продовжують занепадати", - зазначили в розвідці.
Атаки на ТЕЦ
Нагадаємо, сьогодні, 6 жовтня, росіяни в Бєлгороді поскаржилися, що у них частково зникло світло.
У мережі поширювали чутки про те, що по місцевій ТЕЦ "Луч" було завдано удару.
Також у ніч на 6 жовтня в Брянській області горіла ТЕЦ. Згідно з чутками, її також атакували.