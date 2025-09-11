У Чернігові російський "Шахед" влучив у підприємство: виникла пожежа

Атака РФ на україну 11 вересня

Сьогодні вночі російські війська атакували територію України 66 безпілотниками типу "Шахед", "Гербера" та інших моделей. Сили протиповітряної оборони знищили або придушили 62 дрони на півночі, півдні та сході.

Близько 01:00 у Сумах було чути два вибухи. У Сумській ОВА повідомили про атаку дронів на Зарічний район міста.

Безпілотники вдарили по житловому сектору та по будівлі навчального закладу, на місці влучання спалахнула пожежа.

Також у ДСНС показали кадри наслідків ворожого удару по обласному центру.