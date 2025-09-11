В Чернигове российский "Шахед" попал в предприятие: возник пожар

Атака РФ на Украину 11 сентября

Сегодня ночью российские войска атаковали территорию Украины 66 беспилотниками типа "Шахед", "Гербера" и других моделей. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 62 дрона на севере, юге и востоке.

Около 01:00 в Сумах было слышно два взрыва. В Сумской ОГА сообщили об атаке дронов на Заречный район города.

Беспилотники ударили по жилому сектору и по зданию учебного заведения, на месте попадания вспыхнул пожар.

Также в ГСЧС показали кадры последствий вражеского удара по областному центру.