В Чернигове зафиксировали вспышку гепатита

В одной из школ Чернигова диагностировали 13 случаев заболевания вирусным гепатитом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UA:Чернигов.

Как сообщается, вспышку гепатита диагностировали в общеобразовательной школе № 7.

У пятерых детей и у женщины, работающей на кухне, обнаружили гепатит типа А. У восьми детей тип вируса еще устанавливается.

По словам заместителя главного врача областной детской больницы Людмила Кривец, учеников, у которых обнаружили гепатит, доставили в инфекционное отделение медицинского учреждения.

Напомним, 4 сентября в Дрогобыче Львовской области шесть студентов были госпитализированы с подозрением на гепатит "А". Отмечалось, что все госпитализированные студенты вернулись из Одессы, где проходили практику.

Кроме того, ранее сообщалось о случае дифтерии, диагностированной у одного из учеников лицея № 303. По данным Минздрава, больной до госпитализации контактировал с 45 людьми. На сегодня в лицее объявлен частичный карантин.

До этого в Ужгороде зафиксировали первый за десять лет случай заболевания дифтерией. Также стало известно, что заболевание было выявлено у студентов из Индии.