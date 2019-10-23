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В Ужгороде впервые за 10 лет зафиксировали дифтерию

Новости » Происшествия    23.10.2019 - 16:24
В Ужгороде впервые за 10 лет зафиксировали дифтерию
Иллюстративное фото (УНИАН)

У трех человек выявлена дифтерия, а еще 12 являются носителями токсигенного штамма возбудителя дифтерии

В Ужгороде впервые за 10 лет зафиксировали дифтерию, у трех человек обнаружили заболевания, а еще 12 являются носителями токсигенного штамма возбудителя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местного городского совета.

Сообщается, что врачи обнаружили дифтерию у студента УжНУ, он госпитализирован в областную инфекционную больницу.

"Вчера госпитализировали еще двух студентов, которые контактировали с больным. Во время профилактического обследования студентов, которые контактировали с заболевшими, выявлено 12 носителей токсигенного штамма возбудителя дифтерии. До этого дифтерию в Ужгороде фиксировали 10 лет назад", - говорится в сообщении.

Также в связи с ситуацией с заболеванием дифтерией, которая сложилась на сегодня в городе, управление здравоохранения Ужгородского городского совета инициировало заседание городской противоэпидемической комиссии на завтра, 24 октября, на котором запланировано заслушать информацию об эпидситуации с заболеваниями дифтерией в городе.

Также местное управление здравоохранения собирается утвердить противоэпидемические мероприятия с целью недопущения осложнений эпидситуации по дифтерии в городе.

Отметим, что дифтерия - это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, единственным спосом защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений является вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых.

Напомним, летом в Украине стартовала кампания по вакцинации от дифтерии и столбняка. Ведь уровень вакцинации против дифтерии достаточно низкий. Министерство здравоохранения'я планирует достичь уровня вакцинации в 95%.

Как сообщало РБК-Украина, в ноябре прошлого года в Министерстве здравоохранения сообщали, что за 10 месяцев 2018 года в Украине зарегистрировано девять случаев заболевания дифтерией (среди них 3 детей и 6 взрослых) и 17 случаев заболевания столбняком (5 детей и 12 взрослых).

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