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Больной дифтерией киевский школьник контактировал с 45 людьми

Новости » Медицина    25.10.2019 - 02:30
Больной дифтерией киевский школьник контактировал с 45 людьми
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Специалисты проведут дезинфекцию по месту учебы и жительства инфицированного мальчика

В Киеве 9-летний мальчик, у которого было подтверждено случай дифтерии, контактировал с 45 людьми. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

В частности, из них 36 детей. Врачи планируют провести их осмотр в пятницу, 25 октября. А по месту учебы инфицированного и проживание организуется дезинфекция. Больного мальчика госпитализировали.

"Центр общественного здоровья Украины напоминает, что страна обеспечена дозами вакцины от дифтерии в достаточном количестве во всех регионах. Для взрослых предусмотрена ревакцинация каждые 10 лет с 16-летнего возраста... Вакцина бесплатная, а привиться можно у своего семейного врача", - указано в сообщении.

Напомним, 24 октября в Департаменте образования и науки Киева сообщили, что в одном из лицеев столицы подтвердили случай заболевания дифтерией.

Ранее в Ужгороде впервые за десять лет зафиксировали вспышку на дифтерию. Болезнь была диагностирована у студента местного университета. Позже с признаками дифтерии были госпитализированы еще двое человек.

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