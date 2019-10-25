У Чернігові зафіксували спалах гепатиту

В одній зі шкіл Чернігова діагностували 13 випадків захворювання вірусним гепатитом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UA:Чернігів.

Як повідомляється, спалах гепатиту діагностували у загальноосвітній школі № 7.

У п'ятьох дітей і у жінки, яка працює на кухні, виявили гепатит типу А. У восьми дітей тип вірусу ще встановлюється.

За словами заступника головного лікаря обласної дитячої лікарні Людмила Кривець, учнів, у яких виявили гепатит, доставили до інфекційного відділення медичного закладу.

Нагадаємо, 4 вересня у Дрогобичі Львівської області шість студентів були госпіталізовані з підозрою на гепатит "А". Зазначалося, що всі госпіталізовані студенти повернулися з Одеси, де проходили практику.

Крім того, раніше повідомлялося про випадок дифтерії, діагностованої у одного з учнів ліцею № 303. За даними Моз, хворий до госпіталізації контактував з 45 людьми. На сьогодні в ліцеї оголошено частковий карантин.

До цього в Ужгороді зафіксували перший за десять років випадок захворювання на дифтерію. Також стало відомо, що захворювання було виявлено у студентів з Індії.