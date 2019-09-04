ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Львовской области 6 студентов госпитализированы с подозрением на гепатит

Новости » Происшествия    04.09.2019 - 08:41
Во Львовской области 6 студентов госпитализированы с подозрением на гепатит
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Накануне студенты вернулись с практики в Одессе

В Дрогобыче (Львовская область) 6 студентов были госпитализированы с подозрением на гепатит "А". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в ведомстве, в лечебные учреждения области поступили 6 студентов Дрогобычского педагогического университета с предварительно диагностированным гепатитом "А".

Отмечается, что все госпитализированные студенты накануне вернулись из Одессы, где проходили практику. Сейчас специалисты осуществляют комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине от заболевания корью умер 5-летний ребенок. Отмечается, что мальчик не был вакцинирован из-за противопоказаний. Накануне в семье корью болел еще один ребенок.

РБК-Украина писало, что в июне в Украине за неделю корью заболели 967 человек. Из них 436 взрослых и детей 531. Всего с начала года корью заболели уже 54 065 человек - 25 439 взрослых и 28 626 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек.

Отметим, Всемирная организация здравоохранения сообщает, что число случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца 2019 года, выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Во Львовской области массово отравились дети В Дрогобыче под завалами дома нашли 8 тел
Новости Украины Львовская областьГепатит А
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь