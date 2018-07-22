В Чернигове увеличилось количество подтопленных участков в результате сильных осадков

В городе продолжаются работы по откачке воды

В Чернигове, в результате сильных осадков, увеличилось количество подтопленных объектов: 20 частных жилых домов, 34 приусадебных участков, 3 подвальных помещений многоквартирных домов и 5 отдельных зданий различной формы собственности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в городе также создалась угроза перелива неочищенных вод за пределы санитарной зоны с фильтрационного канала полигона по обезвреживанию твердых бытовых отходов КП "КТП 2528" Черниговского городского совета.

"Осадки прекратились, продолжаются работы по откачке воды, с начала работ откачано более 2300 куб. м воды", - сообщили в ГСЧС.

Фото: ликвидация последствий непогоды в Чернигове

Напомним, ранее сообщалось о 13 подтопленных частных домохозяйствах в Чернигове.

Также сообщалось, что в городе затопило вокзал. Спасатели не исключили ограничение водоснабжения в отдельных районах города.

Отметим, согласно прогнозу Укргидрометцентра, 22 июля 2018 года на большей части территории Украины ожидаются дожди, на юге страны без осадков, температура воздуха поднимется до +31.

Также синоптики предупредили о грозах и сильном ветре 22 июля в Киеве.