У Чернігові збільшилася кількість підтоплених ділянок внаслідок сильних опадів

У місті тривають роботи з відкачування води

У Чернігові, в результаті сильних опадів, збільшилася кількість підтоплених об'єктів: 20 приватних житлових будинків, 34 присадибних ділянок, 3 підвальних приміщення багатоквартирних будинків та 5 окремих будівель різної форми власності. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, в місті також виникла загроза переливу неочищених вод за межі санітарної зони з фільтраційного каналу полігону по знешкодженню твердих побутових відходів КП "КТП 2528" Чернігівської міської ради.

"Опади припинилися, тривають роботи з відкачування води, з початку проведення робіт відкачано понад 2300 куб. м води", - повідомили в ДСНС.

Фото: ліквідація наслідків негоди у Чернігові Фото: ліквідація наслідків негоди у Чернігові

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 13 підтоплених приватних домогосподарствах в Чернігові.

Також повідомлялося, що в місті затопило вокзал. Рятувальники не виключили обмеження водопостачання в окремих районах міста.

Відзначимо, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 22 липня 2018 року на більшій частині території України очікуються дощі, на півдні країни без опадів, температура повітря підніметься до +31.

Також синоптики попередили про грози і сильний вітер 22 липня в Києві.