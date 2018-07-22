Погода на сегодня: в Украине дожди, температура до +31

В Киеве сегодня ожидаются дожди и грозы

Погода на сегодня: 22 июля 2018 года на большей части территории Украины ожидаются дожди, на юге страны без осадков, температура воздуха поднимется до +31. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным отечественных синоптиков, на западе Украины сегодня ожидаются дожди и грозы, температура от +24 до +27 градусов, ночью до +17. На севере страны сегодня днем также дожди с грозами, ожидается от +24 до +27 градусов днем и до +18 ночью, в центральных областях также дожди и грозы, от +25 до +28 днем и до +19 ночью. В восточных областях также грозы и дожди, дневная температура от +25 до +28, ночью - до +19 градусов. На юге осадков сегодня не ожидается, днем от +27 до +31, ночью - до +21, в Крыму температура поднимется до +30 и без осадков.

Погода в Киеве на сегодня

В Киеве сегодня ожидаются дожди и грозы, днем ожидается от +24 до +26 градусов тепла, ночью от +16 до +18.

Фото: прогноз на 22 июля