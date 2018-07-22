Синоптики предупреждают о грозе и сильном ветре в Киеве

В ближайшие 3 часа с сохранением до конца дня 22 июля в Киеве грозы и шквалы 15-20 м/с

В Киеве, сегодня, 22 июля, в ближайшие 3 часа с удержанием до конца дня ожидаются грозы, при грозах шквалы 15-20 м/сек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Укргидрометцентр.

В частности, синоптики сообщают о переменной облачносте в столице 22 июля, кратковременных дождях, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура около +25.

Напомним, ранее синоптики предупредили о высоком уровне пожарной опасности в отдельных областях Украины 22-23 июля 2018 года.

Кроме того, в Укргидрометцентре сообщали, что в ближайшие сутки погоду в Украине будет опеределять относительно теплая и влажная воздушная масса. Существенного похолодания не будет, в некоторых регионах страны температура опустится всего на один-два градуса.