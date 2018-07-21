Из-за непогоды в Чернигове подтоплено 13 частных дворов и подвалы многоэтажек

Подтопления в Чернигове произошли вследствие интенсивных осадков

Из-за непогоды в Чернигове подтоплено 13 частных домохозяйств и подвалы нескольких многоэтажек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, 21 июля в Чернигове в результате интенсивных осадков подтоплено 13 частных дворов по ул. Десняка, Декабристов, Радченко, Могилянского, Генерала Авдеенко, Гагарина, проул. Гомельский. Кроме того, из-за непогоды в Чернигове также подтоплены помещения Черниговского территориального центра социального обслуживания по ул. Текстильщиков, 25, а также и ОАО "Стройиндустрия" по ул. Индустриальная, 11.

Также подтоплены три подвала многоэтажек по пр. Мира, 263, 247А, а также по ул. Ивана Мазепы, 36.

В настоящее время спасатели пытаются избежать перелива воды из обводного канала Полигона по обезвреживанию твердых бытовых отходов.

Фото: непогода в Чернигове (cn.dsns.gov.ua)

Кроме того, местное издание 0462.ua со ссылкой на КП "Черниговводоканал" сообщает, что из-за непогоды в Чернигове затопило четвертую канализационную насосную станцию.

Опубліковано КП "Чернігівводоканал" П'ятниця, 20 липня 2018 р.

Также сообщается, что в городе сейчас затоплены вокзал, будет проводиться отключение электроэнергии и канализации в районе психоневрологической больницы, противотуберкулезного диспансера, а также в районе ЗАЗ. Также не исключено ограничение водоснабжения в указанных районах.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о грозах в Украине 21 июля.