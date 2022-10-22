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Над Чернігівською та Сумською областями знищено дві ракети

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Субота 22 жовтня 2022 11:34
Над Чернігівською та Сумською областями знищено дві ракети Фото: над Чернігівською та Сумською областями знищено дві ракети (Командування Повітряних сил ЗСУ)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 22 жовтня над Чернігівською та Сумською областями підрозділи Повітряних сил знищили дві ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ".

"Над Чернігівською та Сумською областями збито дві ракети. Одна з ракет збита силами ППО, друга знешкоджена з винищувача", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Прольоти ворожих ракет було зафіксовано у різних куточках країни. Вже відомо про вибухи в Одеській, Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях, а також у Луцьку та Рівному. А в Київській області повідомили про роботу ППО.

Деякі регіони України внаслідок ракетних ударів залишилися без світла.

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