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Над Черниговской и Сумской областями уничтожено две ракеты

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Суббота 22 октября 2022 11:34
Над Черниговской и Сумской областями уничтожено две ракеты Фото: над Черниговской и Сумской областями уничтожено две ракеты (Командование Воздушных сил ВСУ)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 22 октября над Черниговской и Сумской областями подразделения Воздушных сил уничтожили две ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север".

"Над Черниговской и Сумской областями сбиты две ракеты. Одна из ракет сбита силами ПВО, вторая обезврежена с истребителя", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 22 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Пролеты вражеских ракет были зафиксированы в разных уголках страны. Уже известно о взрывах в Одесской, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях, а также в Луцке и Ровно. А в Киевской области сообщили о работе ПВО.

Некоторые регионы Украины в результате ракетных ударов остались без света.

Все, что известно об утреннем массированном обстреле территории Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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