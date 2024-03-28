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В Черниговской области произошла смертельная авария на блокпосту (фото)

Чернигов, Четверг 28 марта 2024 12:30
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В Черниговской области произошла смертельная авария на блокпосту (фото) Фото: в Черниговской области произошла смертельная авария на блокпосту (facebook.com/policechernigivshchini)
Автор: Наталия Гурковская

В Черниговской области 27 марта произошло смертельное ДТП. Водитель Renault Scenic на выезде из города Корюковка врезался в блокпост и погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Черниговской области 28 марта.

"Вчера, около 21:00, в полицию поступило сообщение о том, что на выезде из города Корюковка произошло дорожно-транспортное происшествие. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 23-летний водитель автомобиля Renault Scenic не справился с управлением и столкнулся со сооружением неработающего блокпоста.

"В результате происшествия водитель погиб", - констатировали в полиции.

Фото с места смертельной аварии в Черниговской области (facebook.com/policechernigivshchini)

Следователь Корюковского районного отдела полиции расследует обстоятельства ДТП в рамках уголовного производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Досудебное расследование продолжается.

"Полиция обращается к свидетелям ДТП: если вам что-нибудь известно об обстоятельствах этого события, просьба звонить по телефону на линию "102", - обратились в ведомстве.

Не первый случай

21 марта в Каменском районе Днепропетровской области водитель авто врезался в блокпост. Во время аварии пострадал полицейский, а сама иномарка загорелась.

Кроме того, в ноябре 2023 года в Ровенской области водитель автомобиля врезался в блокпост. Четверо человек пострадали, в том числе двое подростков.

К тому же ранее в Ровенской области из-за аварии на блокпосту с участием трех автомобилей погиб один человек. А в Киеве на блокпосту сбили сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосте. Женщина получила телесные повреждения, она была госпитализирована.

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