У Чернігівській області через атаку дрона понад 50 населених пунктів лишились без світла

"Про ситуацію на Новгород-Сіверщині. Через атаку ворожими дронами – без електропостачання 51 населений пункт громади", - заявив Чаус.

За його словами, фахівці ліквідують наслідки удару і працюють, щоб повернути світло. При цьому критично важливі установи і підприємства вже заживили від альтернативних джерел. Зокрема, мова йде про лікарню, ЦНАП, а також комунальні потужності.

"Також у громаді розгорнули 7 пунктів незламності. Ситуація на постійному контролі в очільника РВА", - додав глава Чернігівської ОВА.