У Чернігівській області через атаку дрона понад 50 населених пунктів лишились без світла

Війська сьогодні, 27 серпня, вдарили безпілотником по Новгород-Сіверському району Чернігівської області. В результаті обстрілу 51 населений пункт лишився без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
"Про ситуацію на Новгород-Сіверщині. Через атаку ворожими дронами – без електропостачання 51 населений пункт громади", - заявив Чаус.
За його словами, фахівці ліквідують наслідки удару і працюють, щоб повернути світло. При цьому критично важливі установи і підприємства вже заживили від альтернативних джерел. Зокрема, мова йде про лікарню, ЦНАП, а також комунальні потужності.
"Також у громаді розгорнули 7 пунктів незламності. Ситуація на постійному контролі в очільника РВА", - додав глава Чернігівської ОВА.
Війська РФ сьогодні вночі, 27 серпня, нанесли серію ударів по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти запустили по Україні 95 російських дронів та безпілотників-імітаторів. Більшість ворожих цілей ліквідували Сили оборони.
Так, в ніч на 27 серпня близько 01:00 російські загарбники вдарили по Сумах ударними дронами "Шахед". У місті виникли перебої з електроенергією.
Згодом стало відомо, що ворожий удар пошкодив місцеві об'єкти інфраструктури, через що у місті частково зникла електроенергія, також було призупинено роботу міського електротранспорту, виникли перебої у подачі води жителям.
Також повідомлялось, що росіяни масовано вдарили по Полтавській області. Через атаку постраждало підприємство енергетичного сектору, були зафіксовані знеструмлення побутових і юридичних споживачів.