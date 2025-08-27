В Черниговской области из-за атаки дрона более 50 населенных пунктов остались без света

Войска сегодня, 27 августа, ударили беспилотником по Новгород-Северскому району Черниговской области. В результате обстрела 51 населенный пункт остался без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.
"О ситуации на Новгород-Северщине. Из-за атаки вражескими дронами - без электроснабжения 51 населенный пункт громады", - заявил Чаус.
По его словам, специалисты ликвидируют последствия удара и работают, чтобы вернуть свет. При этом критически важные учреждения и предприятия уже запитали от альтернативных источников. В частности, речь идет о больнице, ЦНАПе, а также коммунальных мощностях.
"Также в громаде развернули 7 пунктов несокрушимости. Ситуация на постоянном контроле у главы РВА", - добавил глава Черниговской ОВА.
Войска РФ сегодня ночью, 27 августа, нанесли серию ударов по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты запустили по Украине 95 российских дронов и беспилотников-имитаторов. Большинство вражеских целей ликвидировали Силы обороны.
Так, в ночь на 27 августа около 01:00 российские захватчики ударили по Сумах ударными дронами "Шахед". В городе возникли перебои с электроэнергией.
Впоследствии стало известно, что вражеский удар повредил местные объекты инфраструктуры, из-за чего в городе частично исчезла электроэнергия, также была приостановлена работа городского электротранспорта, возникли перебои в подаче воды жителям.
Также сообщалось, что россияне массированно ударили по Полтавской области. Из-за атаки пострадало предприятие энергетического сектора, были зафиксированы обесточивания бытовых и юридических потребителей.