В Черниговской области из-за атаки дрона более 50 населенных пунктов остались без света

"О ситуации на Новгород-Северщине. Из-за атаки вражескими дронами - без электроснабжения 51 населенный пункт громады", - заявил Чаус.

По его словам, специалисты ликвидируют последствия удара и работают, чтобы вернуть свет. При этом критически важные учреждения и предприятия уже запитали от альтернативных источников. В частности, речь идет о больнице, ЦНАПе, а также коммунальных мощностях.

"Также в громаде развернули 7 пунктов несокрушимости. Ситуация на постоянном контроле у главы РВА", - добавил глава Черниговской ОВА.