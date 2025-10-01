На Чернігівщині відновлено залізницю після атаки РФ: на скільки затримуються поїзди

Атака на Чернігівську область

В ніч на вівторок, 30 вересня, російські загарбники масовано обстріляли дронами "Шахед" місто Бобровиця у Чернігівській області та пошкодили місцеву енергетичну інфраструктуру.

Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі, які оперативно були ліквідовані рятувальниками.

Крім того, через атаку було знеструмлено контактну мережу на Ніжинському напрямку залізниці.

Впродовж дня рух забезпечувався резервними тепловозами, що збільшило час у дорозі для рейсів з/до Чернігова, Сум і Шостки та призвело до затримки низки поїздів.