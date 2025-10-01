UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

На Чернігівщині відновлено залізницю після атаки РФ: на скільки затримуються поїзди

Ілюстративне фото: рух поїздів після обстрілу відновлюється (facebook.com/Ukrzaliznytsia_photos)
Автор: Валерій Савицький

Компанія "Укрзалізниця" відновила повноцінний рух поїздів на Ніжинському напрямку в Чернігівській області. Затримки виникли через пошкодження інфраструктури російськими дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

"Ремонтні роботи на ніжинському напрямку завершено, напругу подано, наші резервні тепловози їдуть відпочивати", - повідомила компанія-перевізник.

В "УЗ" також повідомили, що поїзд №786 Шостка - Київ вирушив із затримкою на +6:25, а поїзд №115 Суми - Київ - із затримкою на +2:15.

"Поїзди №105/106 Київ - Одеса та №97/98 Київ - Ковель відправляються з Києва із затримкою для пересадок пасажирів сумських рейсів", - додали в "Укрзалізниці".

Атака на Чернігівську область

В ніч на вівторок, 30 вересня, російські загарбники масовано обстріляли дронами "Шахед" місто Бобровиця у Чернігівській області та пошкодили місцеву енергетичну інфраструктуру.

Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі, які оперативно були ліквідовані рятувальниками.

Крім того, через атаку було знеструмлено контактну мережу на Ніжинському напрямку залізниці.

Впродовж дня рух забезпечувався резервними тепловозами, що збільшило час у дорозі для рейсів з/до Чернігова, Сум і Шостки та призвело до затримки низки поїздів.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяПотягПотяги