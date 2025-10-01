На Черниговщине возобновили ж/д сообщение после атаки РФ: на сколько задерживаются поезда

"Ремонтные работы на нежинском направлении завершены, напряжение подано, наши резервные тепловозы едут отдыхать", - сообщила компания-перевозчик.

В "УЗ" также сообщили, что поезд №786 Шостка - Киев отправился с задержкой на +6:25, а поезд №115 Сумы - Киев - с задержкой на +2:15.

"Поезда №105/106 Киев - Одесса и №97/98 Киев - Ковель отправляются из Киева с задержкой для пересадок пассажиров сумских рейсов", - добавили в "Укрзализныце".