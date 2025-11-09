На Черниговщине РФ ударила по энергообъекту и предприятию: фото последствий

Черниговская область снова оказалась под интенсивным российским огнем. За минувшие сутки регион подвергся 44 обстрелам, в результате которых зафиксировано 73 взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговскую ОГА и ОК "Север".

По данным ОВА, вчера днем российские войска атаковали объект энергетической инфраструктуры в Корюковке. В результате удара возникли повреждения, а вечером враг продолжил атаки - на этот раз ударными беспилотниками.

Дроны ударили по одному из местных предприятий, было несколько попаданий. На объекте вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Фото: последствия обстрела Черниговщины (t.me/chernigivskaODA)

В военном командовании отмечают, что российская армия целенаправленно терроризирует приграничные общины, нарушая правила ведения войны и уничтожая гражданскую и критическую инфраструктуру.

По информации ОК "Север", удары фиксировались по всей линии территорий, находящихся в зоне ответственности, но основные атаки сосредотачивались на Корюковской общине, где за день прозвучало не менее трех взрывов от "Гераней".