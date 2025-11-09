ua en ru
На Черниговщине РФ ударила по энергообъекту и предприятию: фото последствий

Украина, Воскресенье 09 ноября 2025 10:07
UA EN RU
На Черниговщине РФ ударила по энергообъекту и предприятию: фото последствий Фото: на Черниговщине РФ ударила по энергообъекту и предприятию (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Черниговская область снова оказалась под интенсивным российским огнем. За минувшие сутки регион подвергся 44 обстрелам, в результате которых зафиксировано 73 взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговскую ОГА и ОК "Север".

По данным ОВА, вчера днем российские войска атаковали объект энергетической инфраструктуры в Корюковке. В результате удара возникли повреждения, а вечером враг продолжил атаки - на этот раз ударными беспилотниками.

Дроны ударили по одному из местных предприятий, было несколько попаданий. На объекте вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Фото: последствия обстрела Черниговщины (t.me/chernigivskaODA)

В военном командовании отмечают, что российская армия целенаправленно терроризирует приграничные общины, нарушая правила ведения войны и уничтожая гражданскую и критическую инфраструктуру.

По информации ОК "Север", удары фиксировались по всей линии территорий, находящихся в зоне ответственности, но основные атаки сосредотачивались на Корюковской общине, где за день прозвучало не менее трех взрывов от "Гераней".

Обстрелы 9 ноября

В ночь на 9 ноября Россия осуществила очередную атаку на Украину. По данным Воздушных сил, враг задействовал 69 ударных дронов типа "Шахед", "Гербера" и аппаратов других типов.

По предварительным данным по состоянию на 09:00, украинская противовоздушная оборона сбила и подавила 34 вражеских дрона на севере и востоке страны.

Ночью враг снова атаковал Одесскую область дронами. Несмотря на успешную работу ПВО, обломки сбитых дронов повредили частные дома и вызвали пожары, которые спасатели оперативно потушили.

Черниговская область Война в Украине ГСЧС
