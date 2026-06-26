На Чернігівщини "фіксували" літак Білорусі. "Флеш" розкрив, чи порушив Мінськ кордон України
У четвер, 25 червня, сервіс "Flightradar24" зафіксував літак білоруських авіаліній, який нібито залетів у Чернігівську область. Однак насправді ця інформація виявилася фейком.
Про це заявив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Він зазначив, що у медіа з'явилась інформація про те, що згідно сервісу "Flightradar24" вантажний літак Іл-62 білоруських авіаліній залетів у Чернігівську область, а через деякий час "перетнув україно-молдовський контроль". Однак, як виявилося, ця інформація неправдива.
"Дана інформація не відповідає дійсності, жоден літак білоруських авіаліній не перетинав український кордон. Центр отримав відповідну інформацію від військових", - написав "Флеш".
Він припустив, що, ймовірно, маршрут на сервісі "Flightradar24" був помилкою системи.
Водночас "Флеш" чітко наголосив, що "жоден літак в український повітряний простір не залітав".
Інші інциденти
Нагадаємо, 29 вересня 2024 року Повітряні сили ЗСУ у своєму Telegram-каналі заявили, що, ймовірно, залетів білоруський навчально-бойовий літак Як-130, через що в Києві та північних областях оголошували тривогу. Вважалося, що це могла бути провокація, яку здійснювала РФ за допомогою Білорусі.
Також ми писали, що, за словами президента Володимира Зеленського, з цього тижня на території Білорусі перестали працювати ретранслятори, які Росія використовувала для ударів "Шахедами" по Україні.
При цьому Зеленський повідомив, що в Білорусі під впливом РФ споруджують інфраструктуру неподалік від кордону з Україною.