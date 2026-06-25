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Білорусь будує на кордоні об'єкти для російської "СВО", Зеленський показав карти

18:33 25.06.2026 Чт
2 хв
Президент розповів про доповідь голови Служби зовнішньої розвідки щодо Білорусі
aimg Іван Носальський
Білорусь будує на кордоні об'єкти для російської "СВО", Зеленський показав карти Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У Білорусі під впливом Росії зводять військову інфраструктуру неподалік кордону з Україною. Мінську вже передали сигнали, що це треба припиняти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

За словами президента, про ситуацію у Білорусі йому розповів в.о. голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський.

"Олег Луговський доповів про реалізацію під очевидним російським впливом у Білорусі заходів щодо підготовки до потенційного розширення агресії проти України", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що вздовж українського кордону в Білорусі завершують будівництво інфраструктури доріг та баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Вони не мають жодного іншого сенсу, окрім військового.

Фото: військові об'єкти в Білорусі (t.me/V_Zelenskiy_official)

Мова про наступні прикордонні напрямки:

  • Кобрин - Ковель;
  • Іванове - Маневичі;
  • Лунинець - Сарни;
  • Речиця - Коростень;
  • Гомель - Чернігів.

"Знаємо, що у російських документах це описується саме в контексті завдань так званої "СВО", - додав президент.

Зеленський звернув увагу, що Білорусь уже отримала від України сигнали щодо такої діяльності та щодо всіх інших форматів їхньої колаборації з Росією з метою затягнути чи масштабувати війну.

"Білорусь знає, які кроки потрібні з її боку для світу. Розвиток прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинено. Кроки, спрямовані на деескалацію та мир, мають бути зроблені саме білоруською стороною", - додав він.

Чутки про зустріч Лукашенка із представниками Зеленського

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він нібито зустрічався з представниками президента України Володимира Зеленського.

За словами Лукашенка, він "не хоче", щоб білоруси воювали проти українців. Також диктатор заявив про потребу домовлятися.

До речі, ще у травні президент України Володимир Зеленський заявляв, що в Росії розглядають проведення операцій з території Білорусі, у тому числі наступ на українську територію з півночі.

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