На Черниговщине "был" самолет Беларуси. "Флэш" раскрыл, нарушил ли Минск границу Украины
В четверг, 25 июня, сервис "Flightradar24" зафиксировал самолет белорусских авиалиний, якобы залетевший в Черниговскую область. Однако на самом деле эта информация оказалась фейком.
Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .
Он отметил, что у медиа появилась информация о том, что согласно сервису "Flightradar24" грузовой самолет Ил-62 белорусских авиалиний залетел в Черниговскую область, а спустя некоторое время "пересек украино-молдавский контроль". Однако, как оказалось, эта информация неправдива.
"Данная информация не соответствует действительности, ни один самолет белорусских авиалиний не пересекал украинскую границу. Центр получил соответствующую информацию от военных", - написал "Флэш".
Он предположил, что, вероятно, маршрут на сервисе Flightradar24 был ошибкой системы.
В то же время "Флэш" четко подчеркнул, что "ни один самолет в украинское воздушное пространство не залетал".
Другие инциденты
Напомним, 29 сентября 2024 г. Воздушные силы ВСУ в своем Telegram-канале заявили, что, вероятно, залетел белорусский учебно-боевой самолет Як-130 , из-за чего в Киеве и северных областях объявляли тревогу. Считалось, что это могла быть провокация, совершаемая РФ с помощью Беларуси.
Также мы писали, что, по словам президента Владимира Зеленского, с этой недели на территории Беларуси перестали работать ретрансляторы , которые Россия использовала для ударов "Шахедами" по Украине.
При этом Зеленский сообщил, что в Беларуси под влиянием РФ строят инфраструктуру недалеко от границы с Украиной .