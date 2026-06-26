На Черниговщине "был" самолет Беларуси. "Флэш" раскрыл, нарушил ли Минск границу Украины

В четверг, 25 июня, сервис "Flightradar24" зафиксировал самолет белорусских авиалиний, якобы залетевший в Черниговскую область. Однако на самом деле эта информация оказалась фейком.

Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Он отметил, что у медиа появилась информация о том, что согласно сервису "Flightradar24" грузовой самолет Ил-62 белорусских авиалиний залетел в Черниговскую область, а спустя некоторое время "пересек украино-молдавский контроль". Однако, как оказалось, эта информация неправдива.

"Данная информация не соответствует действительности, ни один самолет белорусских авиалиний не пересекал украинскую границу. Центр получил соответствующую информацию от военных", - написал "Флэш".

Он предположил, что, вероятно, маршрут на сервисе Flightradar24 был ошибкой системы.

В то же время "Флэш" четко подчеркнул, что "ни один самолет в украинское воздушное пространство не залетал".