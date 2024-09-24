Це було не випадково. Навіщо Білорусь запустила літак Як-130 в Україну і що може бути далі
На територію України, попередньо, сьогодні міг залетіти білоруський навчально-бойовий літак Як-130, через що у Києві та північних областях оголошували тривогу. Імовірно, це була не випадковість, а провокації, які виконує РФ за допомогою Білорусі.
Все, що відомо про інцидент з Як-130 і що це може означати - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Що сталося
Повітряні сили ЗСУ у своєму Телеграм-каналі о 14:28 повідомили про повітряну не швидкісну ціль на межі Київської та Житомирської областей, яка перетнула державний кордон з території Білорусії та тримала південний курс. За хвилину о 14:29 у Києві оголосили повітряну тривогу, небезпека також була оголошена і в північних областях.
При цьому що це саме була за ціль у Повітряних силах не уточнили. Втім, моніторингові канали написали, що мова може йти про білоруський літак Як-130.
Телеграм-канал "Беларускі Гаюн" написав, що ціль перетнула білорусько-український кордон близько 14:25. Попередньо, за даними моніторингової групи, це був навчально-бойовий літак Як-130 Повітряних сил Білорусі, який залетів в Україну з Гомельської області.
Втім, офіційних підтверджень, що це був саме цей літак наразі немає.
Чому це сталося: експерт назвав можливі версії
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна висловив думку, що це могли бути провокації, які фактично виконує Росія за допомогою Білорусі.
"Це було не випадково. Перевірка реакції українських Повітряних сил. Крім того, я не виключав би, що це перевірка в тому числі і намагання виявити розташування систем ППО, провести відповідну розвідку. Не виключаю, що, можливо, це означає що Росія готується до поновлення атак і повітряних ударів з Білорусі. Власне, це ті версії, які маю станом на зараз", - каже Мусієнко.
При цьому експерт не відкидає версії, що це все ж могла бути випадковість. Мовляв, стався такий "інцидент".
"Але чомусь я в це не вірю, знаючи, що відбувалося з білоруського напрямку раніше. Тому я думаю, що це цілеспрямовані дії", - вважає Мусієнко.
Як в цьому випадку може реагувати Україна
Співрозмовник пояснює, що в України є зрозумілі дії, які можуть застосовуватися в таких випадках. Він нагадує, що український повітряний простір закритий і про це знають всі сусідні з нашою країною держави.
Відповідно до України заборонено здійснювати прильоти будь-якій авіації, окрім української або партнерів, якщо буде погодження Києва на те. Крім того, наразі діє режим воєнного стану, який передбачає відповідні заходи протидії.
"Перше, звичайно, (що треба зробити - ред.) - це негайно попередити, що літак перетнув повітряний простір України й змусити їх його покинути. Якщо на усні попередження диспетчерів пілот не реагує, тоді в небо підіймається українська авіація, яка вже жестами і кроками, можливо навіть пусками сигнальних ракет, попереджає про те, що треба покинути (повітряний простір - ред.)", - пояснив Мусієнко.
За його словами, якщо літак відмовляється і летить далі або має намір запускати ракети, то відповідно цей літак треба збивати.
"У свій час по нас з білоруського напрямку по нас летіли ракети. Звідти здійснювалася агресія. Тут не до жартів. Тому я думаю, що Україна буде демонструвати чіткі рішучі дії і якщо таке буде повторюватися, то ці літаки будуть збиватися", - підсумував Мусієнко.
Нагадаємо, що Білорусь дозволила Російській Федерації здійснити частину вторгнення зі своєї території, надаючи агресору найкоротший наземний шлях до Києва. Однак ці сили протягом двох місяців були витіснені. Втім, попри це ситуація на кордоні з Білоруссю залишається неспокійною. Раніше через часті польоти у її повітряному просторі російського МіГ-31К в Україні оголошували повітряну тривогу.
Додамо, що в серпні диктатор Олександр Лукашенко заявив про перекидання частини свого війська до кордону з Україною. Натомість в українській Держприкордонслужбі зауважують, що за останній період на кордоні з РБ ситуація суттєвих змін не зазнала.
При підготовці матеріалу використовувалися: Телеграм-канал Повітряних сил та дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн", а також ексклюзивний коментар керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка.
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