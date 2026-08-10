РФ масовано атакувала Суми КАБами: пошкоджені будинки, пострадали 5 людей
Російські окупанти в ніч на 10 серпня атакували житловий сектор Сум КАБами. Внаслідок авіаударів у місті зафіксовано пошкоджені будинки та є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.
Згідно повідомлень Повітряних сил ЗСУ, місто опинилося під атакою приблизно о 03:00. За даними місцевої влади, окупанти завдали 5 ударів КАБами по цивільній інфраструктурі.
"Щонайменше пʼять людей постраждали. Їм надають необхідну медичну допомогу. Є пошкодження у житловому секторі. Фахівці обстежують території. Усі масштаби наслідків уточнюються", - написав Григоров.
Він додав, що влучання сталися на трьох локаціях у двох районах. Водночас начальник МВА Сергій Кривошеєнко уточнив, що влучання зафіксовані у Зарічному та Ковпаківському районах.
"Пошкоджено приватні оселі , багатоквартирні будинки, обʼєкти інфраструктури", - поінформував він у Telegram.
Інші обстріли
Нагадаємо, в ніч на 6 серпня ворог також атакував Суми авіабомбами. В результаті обстрілу було пошкоджено багатоповерхівки, нежитлові будівлі, магазини та об’єкти інфраструктури. Крім того, були постраждалі.
Також ми писали, що в ніч на 4 серпня Суми теж опинилися під ворожим ударом. В результаті атаки були пошкоджені та зруйновані житлові будинки, а також нежитлові споруди.